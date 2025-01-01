AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936
Monedas de oro 1/2 soberano de Victoria - Australia
1/2 soberano 1855-1856
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas185521,000071856478,000066
1/2 soberano 1857-1866
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1857537,0001451858483,0000411859341,0000301860156,0000141861186,0000601862210,0000381863348,0000181864141,000042186562,0000211866154,000040
1/2 soberano 1871-1887Escudo de armas
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1871S180,0000301872S356,0001351873M165,0000231875S252,0000351876S60,000011877M140,0001211879S94,0001191880S80,0000201881S62,0000101881M42,0000151882S52,0000241882M106,0001201883S220,0000461884M48,0000241885M11,0000161886S82,0000501886M38,0000211887S134,0000501887M64,000122
1/2 soberano 1887-1893Retrato jubilar
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1887S JEB134,0000381887M JEB64,0001731889S JEB64,0000241891S JEB154,0000141891SSin JEB154,0000191893M JEB110,024021
1/2 soberano 1893-1900Cabeza velada
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1893S250,000-0451893M-2071896M218,946-0221897S230,000-0461899M97,221-2161899P-1001900S260,000-0481900M112,920-0171900P119,376-021
