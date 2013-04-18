flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC134,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:610 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (50)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1887 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23033 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3290. La subasta tuvo lugar el 18 de abril de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
519 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
1560 $
Precio en la divisa de la subasta 1560 USD
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Morton & Eden - 20 de julio de 2023
VendedorMorton & Eden
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 20 de febrero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de febrero de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 20 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Morton & Eden - 21 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2021
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta Vila Rica Moedas Ltda - 14 de julio de 2021
VendedorVila Rica Moedas Ltda
Fecha14 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S "Escudo de armas" en subasta iBelgica - 30 de junio de 2021
VendedoriBelgica
Fecha30 de junio de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1887. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1887. S. "Escudo de armas" es de 610 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1887. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1887. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

