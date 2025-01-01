flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1887

Monedas de oro

Anverso
Reverso
5 libras 1887 S JEB
Precio promedio
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 libras 1887 S JEB
Precio promedio
Ventas
01
Anverso
Reverso
Soberano 1887 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio4200 $
Ventas
163
Anverso
Reverso
Soberano 1887 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio920 $
Ventas
183
Anverso
Reverso
Soberano 1887 S WW WW San Jorge
Precio promedio830 $
Ventas
0187
Anverso
Reverso
Soberano 1887 M WW WW San Jorge
Precio promedio580 $
Ventas
1185
Anverso
Reverso
Soberano 1887 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio1300 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Soberano 1887 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio730 $
Ventas
2259
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1887 S Escudo de armas
Precio promedio610 $
Ventas
050
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1887 M Escudo de armas
Precio promedio870 $
Ventas
122
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1887 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio760 $
Ventas
038
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1887 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio690 $
Ventas
173
Categoría
Año
Buscar