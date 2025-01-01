Catálogo
Australia
Período:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Monedas de de Australia 1887
5 libras 1887 S JEB
Precio promedio
—
Ventas
0
1
2 libras 1887 S JEB
Precio promedio
—
Ventas
0
1
Soberano 1887 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio
4200 $
Ventas
1
63
Soberano 1887 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio
920 $
Ventas
1
83
Soberano 1887 S WW WW San Jorge
Precio promedio
830 $
Ventas
0
187
Soberano 1887 M WW WW San Jorge
Precio promedio
580 $
Ventas
1
185
Soberano 1887 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio
1300 $
Ventas
2
107
Soberano 1887 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio
730 $
Ventas
2
259
1/2 soberano 1887 S Escudo de armas
Precio promedio
610 $
Ventas
0
50
1/2 soberano 1887 M Escudo de armas
Precio promedio
870 $
Ventas
1
22
1/2 soberano 1887 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio
760 $
Ventas
0
38
1/2 soberano 1887 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio
690 $
Ventas
1
73
