Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,915,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:580 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (184)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1887 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 787 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 13000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 24 de julio de 2025
VendedorRimon Auctions
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
700 $
Precio en la divisa de la subasta 700 USD
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
694 $
Precio en la divisa de la subasta 694 USD
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Warin Global Investments - 14 de marzo de 2024
VendedorWarin Global Investments
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 7 de julio de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha7 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1887 M WW WW "San Jorge" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1887. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1887. M. WW. WW. "San Jorge" es de 580 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1887. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1887. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
