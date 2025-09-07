flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC64,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:870 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (21)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1887 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 50246 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 11500. La subasta tuvo lugar el 29 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
519 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
3400 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 USD
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 20 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha20 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Holmasto - 28 de mayo de 2022
VendedorHolmasto
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 28 de octubre de 2021
VendedorHeritage
Fecha28 de octubre de 2021
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de julio de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de julio de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha17 de enero de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Gorny & Mosch - 13 de octubre de 2017
VendedorGorny & Mosch
Fecha13 de octubre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta CNG - 12 de agosto de 2015
VendedorCNG
Fecha12 de agosto de 2015
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2014
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Goldberg - 1 de febrero de 2012
VendedorGoldberg
Fecha1 de febrero de 2012
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Teutoburger - 26 de febrero de 2011
VendedorTeutoburger
Fecha26 de febrero de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2011
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 31 de mayo de 2009
VendedorHeritage
Fecha31 de mayo de 2009
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 30 de mayo de 2008
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2008
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2006
ConservaciónXF45 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1887 M "Escudo de armas" en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1887. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1887. M. "Escudo de armas" es de 870 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1887. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1887. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

