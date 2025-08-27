2 libras 1887 S JEB (Australia, Victoria)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 2 libras de 1887 con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 711 vendido en la subasta Noble Numismatics Pty Ltd por AUD 5500. La subasta tuvo lugar el 18 de marzo de 2025.

Estado de conservación PROOF (1)