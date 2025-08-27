flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

2 libras 1887 S JEB (Australia, Victoria)

Anverso 2 libras 1887 S JEB - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 2 libras 1887 S JEB - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso15,9761 g
  • Oro puro (0,471 oz) 14,6501 g
  • Diámetro29 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF11

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal2 libras
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Gráfico de ventas en subastas 2 libras 1887 S JEB - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (1)

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 2 libras de 1887 con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 711 vendido en la subasta Noble Numismatics Pty Ltd por AUD 5500. La subasta tuvo lugar el 18 de marzo de 2025.

Estado de conservación
Australia 2 libras 1887 S JEB en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónPROOF
Precio

¿Dónde vender la moneda de 2 libras del 1887. S. JEB?

Para vender 2 libras del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
