2 libras 1887 S JEB (Australia, Victoria)
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda australiana de 2 libras de 1887 con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 711 vendido en la subasta Noble Numismatics Pty Ltd por AUD 5500. La subasta tuvo lugar el 18 de marzo de 2025.
¿Dónde vender la moneda de 2 libras del 1887. S. JEB?
Para vender 2 libras del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
