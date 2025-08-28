flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC940,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:730 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (257)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1887 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 598 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 5 de junio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
Australia Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
870 $
Precio en la divisa de la subasta 870 USD
Australia Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
874 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 30 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
7 días gratis
¿Dónde comprar?
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1887. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1887. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 730 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1887. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1887. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

