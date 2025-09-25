flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC64,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:690 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (72)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1887 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34291 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6600. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Künker - 24 de mayo de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
455 $
Precio en la divisa de la subasta 400 EUR
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
537 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Lockdales Auctioneers - 19 de marzo de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha19 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 22 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 19 de julio de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de julio de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 5 de diciembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 25 de junio de 2021
VendedorSt James’s
Fecha25 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1887 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Rumnicoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRumnicoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1887. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1887. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 690 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1887. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1887. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender 1/2 soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
