Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,002,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Precio promedio (PROOF):2000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (105)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1887 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34129 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 26400. La subasta tuvo lugar el 6 de enero de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
754 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
1132 $
Precio en la divisa de la subasta 900 GBP
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Fellows Auctioneers Ltd - 29 de febrero de 2024
VendedorFellows Auctioneers Ltd
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 16 de noviembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta WAG - 16 de abril de 2023
VendedorWAG
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 12 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
A la subasta
Australia Soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1887. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1887. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 1300 USD para las monedas de acuñación regular y de 2000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1887. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1887. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
