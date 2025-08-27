flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC134,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1887
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:760 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (38)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1887 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23523 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3450. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
713 $
Precio en la divisa de la subasta 550 GBP
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
843 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Spink - 27 de octubre de 2023
VendedorSpink
Fecha27 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 23 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de febrero de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coins of the Realm - 24 de octubre de 2021
VendedorCoins of the Realm
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta St James's - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 28 de junio de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de abril de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de abril de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de marzo de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha1 de marzo de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de diciembre de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha2 de diciembre de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 9 de mayo de 2019
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 9 de mayo de 2019
VendedorHeritage
Fecha9 de mayo de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de febrero de 2019
Australia 1/2 soberano 1887 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de febrero de 2019
VendedorHeritage
Fecha14 de febrero de 2019
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1887. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1887. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 760 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1887. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1887. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender 1/2 soberano del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
