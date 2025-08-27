flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1860 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1860 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1860 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC156,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1860
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:4000 USD
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1860 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30009 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 18000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta iBelgica - 12 de diciembre de 2024
VendedoriBelgica
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
630 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
18000 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 USD
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta HARMERS - 26 de septiembre de 2022
VendedorHARMERS
Fecha26 de septiembre de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta St James’s - 6 de noviembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha6 de noviembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 9 de enero de 2017
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 9 de enero de 2017
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2017
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta DNW - 23 de septiembre de 2016
VendedorDNW
Fecha23 de septiembre de 2016
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Künker - 30 de septiembre de 2009
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2009
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Spink - 18 de octubre de 2006
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2006
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2006
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Goldberg - 8 de febrero de 2006
Australia 1/2 soberano 1860 en subasta Goldberg - 8 de febrero de 2006
VendedorGoldberg
Fecha8 de febrero de 2006
ConservaciónAU50 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1860?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1860 es de 4000 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1860?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1860?

Para vender 1/2 soberano del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
