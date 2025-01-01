flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1860

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1860
Precio promedio2400 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1860
Precio promedio4000 $
Ventas
014
