Soberano 1860 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1860 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1860 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,573,500

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1860
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (76)

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1860 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 637 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 14000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
4400 $
Precio en la divisa de la subasta 4400 USD
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
1320 $
Precio en la divisa de la subasta 1320 USD
Australia Soberano 1860 en subasta Stack's - 27 de junio de 2024
VendedorStack's
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
VendedorStack's
Fecha28 de febrero de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 18 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta St James’s - 17 de noviembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Bertolami - 12 de junio de 2022
VendedorBertolami
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta St James’s - 30 de marzo de 2022
VendedorSt James’s
Fecha30 de marzo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta St James’s - 14 de octubre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha14 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
VendedorHARMERS
Fecha27 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta St James’s - 22 de julio de 2021
VendedorSt James’s
Fecha22 de julio de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Taisei - 17 de noviembre de 2019
VendedorTaisei
Fecha17 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 26 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 19 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta VL Nummus - 15 de septiembre de 2019
VendedorVL Nummus
Fecha15 de septiembre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1860 en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2019
ConservaciónVF20 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1860?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1860 es de 2400 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1860?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1860?

Para vender Soberano del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

