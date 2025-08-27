flag
1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC250,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1893
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:530 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (45)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1893 "Cabeza velada" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1700 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 2000. La subasta tuvo lugar el 24 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
428 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
725 $
Precio en la divisa de la subasta 550 GBP
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta St James’s - 1 de marzo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Münzen Gut-Lynt - 27 de noviembre de 2022
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha27 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta HARMERS - 26 de septiembre de 2022
VendedorHARMERS
Fecha26 de septiembre de 2022
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de marzo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 30 de enero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1893 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1893. S. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1893. S. "Cabeza velada" es de 530 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1893. "Cabeza velada" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1893. S. "Cabeza velada"?

Para vender 1/2 soberano del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

