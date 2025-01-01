flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1893

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1893 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio630 $
Ventas
199
Anverso
Reverso
Soberano 1893 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio610 $
Ventas
1132
Anverso
Reverso
Soberano 1893 S Cabeza velada
Precio promedio560 $
Ventas
061
Anverso
Reverso
Soberano 1893 M Cabeza velada
Precio promedio610 $
Ventas
060
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1893 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio400 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1893 S Cabeza velada
Precio promedio530 $
Ventas
045
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1893 M Cabeza velada
Precio promedio13000 $
Ventas
07
Categoría
Año
Buscar