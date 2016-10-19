flag
1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF2

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1893
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:13000 USD
Precio promedio (PROOF):38000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1893 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 562 vendido en la subasta ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection por EUR 70000. La subasta tuvo lugar el 19 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Obolos - 20 de julio de 2025
VendedorObolos
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
473 $
Precio en la divisa de la subasta 380 CHF
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
28000 $
Precio en la divisa de la subasta 28000 USD
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 9 de enero de 2017
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2017
ConservaciónPF55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta ALDE & OGN / Guillard - 19 de octubre de 2016
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha19 de octubre de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1893. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1893. M. "Cabeza velada" es de 13000 USD para las monedas de acuñación regular y de 38000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1893. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1893. M. "Cabeza velada"?

Para vender 1/2 soberano del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

