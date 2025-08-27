flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC110,024

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1893
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:400 USD
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1893 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30040 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1680. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
302 $
Precio en la divisa de la subasta 240 GBP
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
377 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Cambi Aste - 21 de septiembre de 2021
VendedorCambi Aste
Fecha21 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de marzo de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha1 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Wójcicki - 15 de septiembre de 2019
VendedorWójcicki
Fecha15 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta CNG - 12 de agosto de 2015
VendedorCNG
Fecha12 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2014
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Soler y Llach - 20 de abril de 2010
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de abril de 2010
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 23 de septiembre de 2005
VendedorHeritage
Fecha23 de septiembre de 2005
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1893. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1893. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 400 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1893. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1893. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender 1/2 soberano del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

