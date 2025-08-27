flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1893 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1893 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1893 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,914,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1893
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (60)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1893 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30137 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1440. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
777 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
789 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 22 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 2 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Numismática Leilões - 22 de abril de 2022
VendedorNumismática Leilões
Fecha22 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1893 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 6 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1893. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1893. M. "Cabeza velada" es de 610 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1893. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1893. M. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

