Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Numisbalt

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,649,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1893
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:610 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1893 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 538 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 900. La subasta tuvo lugar el 16 de noviembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
672 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
638 $
Precio en la divisa de la subasta 570 EUR
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS60 NGC
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Skanfil Auksjoner AS - 7 de noviembre de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 16 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1893 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1893. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1893. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 610 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1893. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1893. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

