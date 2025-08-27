flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1861 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1861 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1861 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC186,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1861
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1861 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (60)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1861 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4576 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 8000. La subasta tuvo lugar el 30 de septiembre de 2009.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
438 $
Precio en la divisa de la subasta 362 CHF
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
2108 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Chaponnière - 25 de mayo de 2024
VendedorChaponnière
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Stephen Album - 21 de mayo de 2023
VendedorStephen Album
Fecha21 de mayo de 2023
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Heritage - 18 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Felzmann - 16 de noviembre de 2022
VendedorFelzmann
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta SINCONA - 27 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta WCN - 15 de septiembre de 2022
VendedorWCN
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Rio de la Plata - 19 de junio de 2022
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Heritage - 2 de junio de 2022
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Gorny & Mosch - 12 de octubre de 2021
VendedorGorny & Mosch
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta Künker - 28 de septiembre de 2021
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1861 en subasta HARMERS - 27 de septiembre de 2021
VendedorHARMERS
Fecha27 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1861?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1861 es de 1000 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1861?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1861 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1861?

Para vender 1/2 soberano del 1861, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1861Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas