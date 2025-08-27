flag
1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC140,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1877
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:850 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1877 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30022 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6600. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
415 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
480 $
Precio en la divisa de la subasta 480 USD
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 27 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 20 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de mayo de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha2 de abril de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Teutoburger - 23 de mayo de 2014
VendedorTeutoburger
Fecha23 de mayo de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Goldberg - 1 de febrero de 2012
VendedorGoldberg
Fecha1 de febrero de 2012
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de septiembre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de septiembre de 2011
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2011
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU53 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1877 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1877. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1877. M. "Escudo de armas" es de 850 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1877. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1877 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1877. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1877, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
