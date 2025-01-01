flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1877

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1877 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio700 $
Ventas
1271
Anverso
Reverso
Soberano 1877 M WW WW San Jorge
Precio promedio690 $
Ventas
1160
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1877 M Escudo de armas
Precio promedio850 $
Ventas
121
