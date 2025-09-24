flag
Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,487,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1877
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:690 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (159)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1877 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 142 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1850. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
643 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Obolos - 20 de julio de 2025
VendedorObolos
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
748 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Oslo Myntgalleri - 11 de mayo de 2025
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta GINZA - 12 de abril de 2025
VendedorGINZA
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Schulman - 26 de marzo de 2025
VendedorSchulman
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU53 ANACS
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Marudhar - 13 de julio de 2024
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Marudhar - 13 de julio de 2024
VendedorMarudhar
Fecha13 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1877 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1877. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1877. M. WW. WW. "San Jorge" es de 690 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1877. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1877 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1877. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1877, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
