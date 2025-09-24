flag
Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,590,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1877
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (270)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1877 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 187 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1950. La subasta tuvo lugar el 14 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
689 $
Precio en la divisa de la subasta 575 CHF
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Tennants Auctioneers - 7 de mayo de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha7 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
962 $
Precio en la divisa de la subasta 720 GBP
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Sonntag - 10 de diciembre de 2024
VendedorSonntag
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta CoinsNB - 27 de julio de 2024
VendedorCoinsNB
Fecha27 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1877 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1877. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1877. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1877. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1877 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1877. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1877, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
