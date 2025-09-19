flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC106,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1882
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:420 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1882 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 50240 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 13800. La subasta tuvo lugar el 29 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
389 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
480 $
Precio en la divisa de la subasta 480 USD
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta St James’s - 7 de julio de 2022
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta St James’s - 7 de julio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha7 de julio de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Künker - 16 de julio de 2019
VendedorKünker
Fecha16 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta V. GADOURY - 16 de noviembre de 2018
VendedorV. GADOURY
Fecha16 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de noviembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de noviembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Gorny & Mosch - 13 de octubre de 2017
VendedorGorny & Mosch
Fecha13 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Chaponnière - 22 de noviembre de 2016
VendedorChaponnière
Fecha22 de noviembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Chaponnière - 26 de noviembre de 2014
VendedorChaponnière
Fecha26 de noviembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2014
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de abril de 2010
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de abril de 2010
VendedorHeritage
Fecha26 de abril de 2010
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 30 de mayo de 2008
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 30 de mayo de 2008
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2008
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1882 M "Escudo de armas" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónVG
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1882. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1882. M. "Escudo de armas" es de 420 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1882. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1882 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1882. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1882, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
