flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1882

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1882 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio740 $
Ventas
050
Anverso
Reverso
Soberano 1882 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio680 $
Ventas
1104
Anverso
Reverso
Soberano 1882 S WW WW San Jorge
Precio promedio590 $
Ventas
1146
Anverso
Reverso
Soberano 1882 M WW WW San Jorge
Precio promedio550 $
Ventas
0133
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1882 S Escudo de armas
Precio promedio1200 $
Ventas
024
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1882 M Escudo de armas
Precio promedio420 $
Ventas
120
Categoría
Año
Buscar