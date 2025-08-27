flag
Australia
Período:1837-1936

Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,466,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1882
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:740 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (50)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1882 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 144 vendido en la subasta St James’s Auctions por GBP 2600. La subasta tuvo lugar el 24 de febrero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
704 $
Precio en la divisa de la subasta 560 GBP
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1560 $
Precio en la divisa de la subasta 1560 USD
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1882. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1882. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 740 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1882. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1882 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1882. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1882, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
