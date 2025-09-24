flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,298,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1882
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:680 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (103)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1882 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29417 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2585. La subasta tuvo lugar el 14 de abril de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
878 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
754 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Jesús Vico - 7 de marzo de 2024
VendedorJesús Vico
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 22 de febrero de 2024
VendedorRoma Numismatics
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Warin Global Investments - 17 de enero de 2023
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Warin Global Investments - 17 de enero de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha17 de enero de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Spink - 15 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 10 de enero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha10 de enero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Tosunidis Coin House - 15 de diciembre de 2022
VendedorTosunidis Coin House
Fecha15 de diciembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Great Coins & Art Auctions - 1 de julio de 2022
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha1 de julio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1882 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1882. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1882. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 680 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1882. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1882 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1882. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1882, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1882Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas