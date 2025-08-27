flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,466,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1882
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (133)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1882 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32108 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8813. La subasta tuvo lugar el 13 de agosto de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 3 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
628 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
673 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 25 de abril de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha25 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 25 de abril de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha25 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 10 de mayo de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Teutoburger - 16 de abril de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1882 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1882. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1882. M. WW. WW. "San Jorge" es de 550 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1882. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1882 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1882. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1882, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

