AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC62,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1881
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:680 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1881 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30026 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1320. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
1320 $
Precio en la divisa de la subasta 1320 USD
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
699 $
Precio en la divisa de la subasta 570 GBP
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2011
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1881 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 9 de enero de 2006
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2006
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1881. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1881. S. "Escudo de armas" es de 680 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1881. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1881 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1881. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1881, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
