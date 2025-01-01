flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1881

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1881 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio820 $
Ventas
1113
Anverso
Reverso
Soberano 1881 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio1100 $
Ventas
060
Anverso
Reverso
Soberano 1881 S WW WW San Jorge
Precio promedio770 $
Ventas
086
Anverso
Reverso
Soberano 1881 M WW WW San Jorge
Precio promedio690 $
Ventas
1189
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1881 S Escudo de armas
Precio promedio680 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1881 M Escudo de armas
Precio promedio1600 $
Ventas
015
