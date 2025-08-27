flag
1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC42,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1881
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1881 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30025 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 14400. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF20 NGC
Precio
389 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
14400 $
Precio en la divisa de la subasta 14400 USD
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta DNW - 9 de marzo de 2022
VendedorDNW
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 15 de octubre de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 27 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2020
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 12 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha12 de junio de 2019
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Künker - 11 de octubre de 2013
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1881 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1881. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1881. M. "Escudo de armas" es de 1600 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1881. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1881 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1881. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1881, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
