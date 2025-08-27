flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Tosunidis Coin House

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,360,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1881
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:770 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (86)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1881 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 529 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
757 $
Precio en la divisa de la subasta 580 GBP
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
743 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 27 de octubre de 2023
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1881 S WW WW "San Jorge" en subasta Klondike Auction - 25 de junio de 2023
VendedorKlondike Auction
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1881. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1881. S. WW. WW. "San Jorge" es de 770 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1881. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1881 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1881. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1881, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

