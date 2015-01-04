1/2 soberano 1864 (Australia, Victoria)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC141,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1864
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:910 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1864 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1864 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29023 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10000. La subasta tuvo lugar el 4 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
334 $
Precio en la divisa de la subasta 310 EUR
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
2520 $
Precio en la divisa de la subasta 2520 USD
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Stack's - 20 de octubre de 2023
VendedorStack's
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Stephen Album - 17 de septiembre de 2023
VendedorStephen Album
Fecha17 de septiembre de 2023
ConservaciónVG
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta SINCONA - 17 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Heritage Eur - 20 de noviembre de 2020
VendedorHeritage Eur
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta CNG - 23 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Numismática Leilões - 8 de junio de 2020
VendedorNumismática Leilões
Fecha8 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Stack's - 22 de octubre de 2019
VendedorStack's
Fecha22 de octubre de 2019
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Sedwick - 3 de mayo de 2019
VendedorSedwick
Fecha3 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Roma Numismatics - 29 de noviembre de 2018
VendedorRoma Numismatics
Fecha29 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Baldwin's of St. James's - 3 de febrero de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha3 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Stack's - 8 de agosto de 2017
VendedorStack's
Fecha8 de agosto de 2017
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Stack's - 8 de agosto de 2017
VendedorStack's
Fecha8 de agosto de 2017
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Goldberg - 7 de junio de 2017
VendedorGoldberg
Fecha7 de junio de 2017
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de mayo de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de mayo de 2017
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Baldwin's of St. James's - 29 de septiembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha29 de septiembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Heritage - 13 de septiembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de septiembre de 2016
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1864 en subasta Heritage - 13 de septiembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de septiembre de 2016
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1864?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1864 es de 910 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1864?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1864?

Para vender 1/2 soberano del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
