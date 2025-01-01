flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1864

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1864
Precio promedio1600 $
Ventas
0320
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1864
Precio promedio910 $
Ventas
042
Categoría
Año
Buscar