Soberano 1864 (Australia, Victoria)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,689,500

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1864
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1864 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (320)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1864 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 40006 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 16000. La subasta tuvo lugar el 18 de agosto de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1864 en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
Australia Soberano 1864 en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
990 $
Precio en la divisa de la subasta 990 USD
Australia Soberano 1864 en subasta Via - 22 de junio de 2025
VendedorVia
Fecha22 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1095 $
Precio en la divisa de la subasta 950 EUR
Australia Soberano 1864 en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Marudhar - 22 de febrero de 2025
VendedorMarudhar
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Skanfil Auksjoner AS - 18 de enero de 2025
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Aurea - 12 de diciembre de 2024
VendedorAurea
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Nihon - 9 de junio de 2024
VendedorNihon
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta NOONANS - 17 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha17 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1864 en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Warin Global Investments - 3 de octubre de 2023
Australia Soberano 1864 en subasta Warin Global Investments - 3 de octubre de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1864 en subasta Warin Global Investments - 12 de mayo de 2023
Australia Soberano 1864 en subasta Warin Global Investments - 12 de mayo de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1864?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1864 es de 1600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1864?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1864?

Para vender Soberano del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

