flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC165,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1873
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:360 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1873 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 51180 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3738. La subasta tuvo lugar el 14 de septiembre de 2006.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Stephen Album - 18 de mayo de 2025
VendedorStephen Album
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
475 $
Precio en la divisa de la subasta 475 USD
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
337 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2024
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Mowbray Collectables - 19 de marzo de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Teutoburger - 28 de febrero de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha28 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de noviembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de noviembre de 2020
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de marzo de 2020
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de marzo de 2020
VendedorHeritage
Fecha26 de marzo de 2020
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage Eur - 27 de mayo de 2017
VendedorHeritage Eur
Fecha27 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Sonntag - 1 de diciembre de 2015
VendedorSonntag
Fecha1 de diciembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Schulman - 17 de noviembre de 2013
VendedorSchulman
Fecha17 de noviembre de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de enero de 2011
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2011
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 1 de junio de 2007
Australia 1/2 soberano 1873 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 1 de junio de 2007
VendedorHeritage
Fecha1 de junio de 2007
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1873. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1873. M. "Escudo de armas" es de 360 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1873. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1873. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1873Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas