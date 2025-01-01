flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1873

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1873 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio500 $
Ventas
0135
Anverso
Reverso
Soberano 1873 S WW WW San Jorge
Precio promedio640 $
Ventas
267
Anverso
Reverso
Soberano 1873 M WW WW San Jorge
Precio promedio760 $
Ventas
1115
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1873 M Escudo de armas
Precio promedio360 $
Ventas
023
