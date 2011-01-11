flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Cayón Subastas

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,478,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1873
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:500 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (135)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1873 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 27167 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1495. La subasta tuvo lugar el 11 de enero de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
649 $
Precio en la divisa de la subasta 580 EUR
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Schulman - 26 de marzo de 2025
VendedorSchulman
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
1100 NZD
Precio en la divisa de la subasta 1100 NZD
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta CNG - 5 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha5 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Soler y Llach - 8 de noviembre de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS60 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 18 de enero de 2024
VendedorRoma Numismatics
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1873. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1873. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 500 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1873. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1873. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1873Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas