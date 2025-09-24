flag
Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Aurora Numismatica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC752,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1873
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:760 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (114)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1873 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 760 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 1600. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1171 $
Precio en la divisa de la subasta 180000 JPY
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Oslo Myntgalleri - 24 de noviembre de 2024
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha24 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Rare Coins - 10 de noviembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 22 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 26 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 21 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Katz - 28 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1873 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1873. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1873. M. WW. WW. "San Jorge" es de 760 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1873. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1873. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
