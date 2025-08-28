flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,478,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1873
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:640 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (65)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1873 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29426 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2585. La subasta tuvo lugar el 14 de abril de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
806 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Sedwick - 8 de noviembre de 2024
VendedorSedwick
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
660 $
Precio en la divisa de la subasta 660 USD
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Bolaffi - 10 de junio de 2024
VendedorBolaffi
Fecha10 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Tauler & Fau - 3 de mayo de 2024
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Tauler & Fau - 3 de mayo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha3 de mayo de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 21 de marzo de 2024
Vendedoribercoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Coins.ee - 10 de marzo de 2024
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Coins.ee - 10 de marzo de 2024
VendedorCoins.ee
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta CMA Auctions - 25 de mayo de 2023
VendedorCMA Auctions
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 27 de abril de 2023
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 27 de abril de 2023
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta CMA Auctions - 26 de febrero de 2023
VendedorCMA Auctions
Fecha26 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Alexander - 28 de agosto de 2025
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta Alexander - 28 de agosto de 2025
VendedorAlexander
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF35
A la subasta
Australia Soberano 1873 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1873. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1873. S. WW. WW. "San Jorge" es de 640 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1873. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1873 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1873. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1873, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1873Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas