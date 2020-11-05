flag
1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC260,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1900
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (48)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1900 "Cabeza velada" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34206 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4560. La subasta tuvo lugar el 5 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
VendedorStack's
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
300 $
Precio en la divisa de la subasta 300 USD
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
268 $
Precio en la divisa de la subasta 200 GBP
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Via - 30 de septiembre de 2024
VendedorVia
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Katz - 29 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta St James’s - 31 de octubre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha31 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Roxbury’s - 21 de octubre de 2022
VendedorRoxbury’s
Fecha21 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de marzo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 30 de enero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Cambi Aste - 21 de septiembre de 2021
VendedorCambi Aste
Fecha21 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Spink - 12 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de julio de 2021
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1900. S. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1900. S. "Cabeza velada" es de 320 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1900. "Cabeza velada" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1900. S. "Cabeza velada"?

Para vender 1/2 soberano del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
