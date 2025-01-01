flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1900

Monedas de oro

Soberano 1900 S Cabeza velada
Precio promedio530 $
Ventas
094
Soberano 1900 M Cabeza velada
Precio promedio690 $
Ventas
0187
Soberano 1900 P Cabeza velada
Precio promedio600 $
Ventas
197
1/2 soberano 1900 S Cabeza velada
Precio promedio320 $
Ventas
048
1/2 soberano 1900 M Cabeza velada
Precio promedio720 $
Ventas
017
1/2 soberano 1900 P Cabeza velada
Precio promedio570 $
Ventas
021
