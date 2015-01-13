flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1900 S "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1900 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1900 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,586,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1900
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:530 USD
Precio promedio (PROOF):690 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1900 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (94)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1900 "Cabeza velada" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33365 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3995. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 4 de julio de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha4 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
649 $
Precio en la divisa de la subasta 551 EUR
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Jesús Vico - 16 de diciembre de 2024
VendedorJesús Vico
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Bolaffi - 29 de noviembre de 2024
VendedorBolaffi
Fecha29 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Numismática Leilões - 19 de junio de 2024
VendedorNumismática Leilões
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Soler y Llach - 10 de mayo de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Soler y Llach - 10 de mayo de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Tennants Auctioneers - 14 de febrero de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha14 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 S "Cabeza velada" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1900. S. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1900. S. "Cabeza velada" es de 530 USD para las monedas de acuñación regular y de 690 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1900. "Cabeza velada" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1900. S. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
