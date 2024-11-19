flag
Soberano 1900 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1900 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1900 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Artemide Aste s.r.l.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,305,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1900
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1900 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 150 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 50000. La subasta tuvo lugar el 19 de noviembre de 2024.

Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta The Canadian Numismatic Company - 7 de julio de 2025
VendedorThe Canadian Numismatic Company
Fecha7 de julio de 2025
ConservaciónVF30 ICCS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Auction World - 20 de abril de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1900. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1900. M. "Cabeza velada" es de 690 USD para las monedas de acuñación regular y de 63000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1900. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1900. M. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

