Soberano 1900 P "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1900 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1900 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,886,089

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1900
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1900 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (96)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1900 "Cabeza velada" con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29453 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2820. La subasta tuvo lugar el 14 de abril de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1320 $
Precio en la divisa de la subasta 1320 USD
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
669 $
Precio en la divisa de la subasta 617 EUR
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta NOA - 28 de octubre de 2024
VendedorNOA
Fecha28 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta WAG - 1 de septiembre de 2024
VendedorWAG
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 28 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha28 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Skanfil Auksjoner AS - 9 de noviembre de 2023
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 31 de enero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1900 P "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1900. P. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1900. P. "Cabeza velada" es de 600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1900. "Cabeza velada" con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1900. P. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
