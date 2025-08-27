flag
1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC220,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1883
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (46)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1883 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32135 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8400. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
1515 $
Precio en la divisa de la subasta 1150 GBP
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
389 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Künker - 29 de febrero de 2024
VendedorKünker
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta WCN - 18 de noviembre de 2023
VendedorWCN
Fecha18 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 26 de septiembre de 2022
VendedorHARMERS
Fecha26 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 7 de julio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha7 de julio de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 26 de mayo de 2022
VendedorSt James’s
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 19 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 27 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 27 de septiembre de 2021
VendedorHARMERS
Fecha27 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1883 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1883. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1883. S. "Escudo de armas" es de 1400 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1883. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1883 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1883. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1883, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
