AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1883

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1883 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio1100 $
Ventas
178
Anverso
Reverso
Soberano 1883 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio730 $
Ventas
195
Anverso
Reverso
Soberano 1883 S WW WW San Jorge
Precio promedio900 $
Ventas
081
Anverso
Reverso
Soberano 1883 M WW WW San Jorge
Precio promedio700 $
Ventas
0220
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1883 S Escudo de armas
Precio promedio1400 $
Ventas
046


