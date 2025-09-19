flag
Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,049,999

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1883
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1883 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 752 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 4000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1212 $
Precio en la divisa de la subasta 900 GBP
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
4100 $
Precio en la divisa de la subasta 4100 USD
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta CNG - 28 de septiembre de 2022
VendedorCNG
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1883 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 5 de diciembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1883. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1883. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 1100 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1883. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1883 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1883. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1883, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

