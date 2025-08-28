flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC94,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1879
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1879 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 164 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 6500. La subasta tuvo lugar el 13 de octubre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
415 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
525 NZD
Precio en la divisa de la subasta 525 NZD
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Stack's - 15 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 28 de marzo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 27 de diciembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de diciembre de 2020
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 30 de agosto de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de agosto de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de enero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2015
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2015
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 21 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2014
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 18 de abril de 2011
VendedorHeritage
Fecha18 de abril de 2011
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2011
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1879 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1879. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1879. S. "Escudo de armas" es de 1100 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1879. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1879 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1879. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1879, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
